В "Локомотиве" подтвердили переход Керка в "Антверпен"

"Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить клуб, видя большую конкуренцию на своей позиции. Возвращение из аренды? Согласно действующему контракту, мы ждём его летом в "Локомотиве", — объяснил Ульянов.

Футболист играет за "Локомотив" с осени 2021 года, в этом сезоне он провёл 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. За "Антверпен" Керк будет выступать на условиях платной аренды до лета 2023 года.