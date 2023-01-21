В "Локомотиве" подтвердили переход Керка в "Антверпен"
Спортдиректор "Локомотива" Ульянов подтвердил информацию о переходе Керка в "Антверпен"
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что нидерландский полузащитник Джирано Керк продолжит карьеру в бельгийском "Антверпене". Детали трансфера он сообщил изданию "Спорт Экспресс".
"Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить клуб, видя большую конкуренцию на своей позиции. Возвращение из аренды? Согласно действующему контракту, мы ждём его летом в "Локомотиве", — объяснил Ульянов.
Футболист играет за "Локомотив" с осени 2021 года, в этом сезоне он провёл 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. За "Антверпен" Керк будет выступать на условиях платной аренды до лета 2023 года.
Ранее Лайф писал, что турецкий "Бешикташ" захотел арендовать Баринова у "Локомотива". Контракт 26-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Позже стало известно, что руководство московского ФК не хочет отпускать своего капитана в зимнее трансферное окно. "Локомотив" заявлял, что переход может состояться, если турки заплатят сумму отступных за футболиста, но стороны не договорились, и трансфер был приостановлен.
ТАСС / Олег Бухарев