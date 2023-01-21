Нейробиологи выяснили, какие факторы влияют на развитие Альцгеймера у мужчин

Нейробиологи из Университета Альберты провели исследование, изменившее их взгляд на развитие болезни Альцгеймера. В рамках работы, результаты которой опубликованы в Journal of Alzheimer, они изучили данные 623 пожилых людей за 44 года. Исследовались два фактора: наличие мутаций в гене BIN1 и здоровье сосудов, измеряемое пульсовым давлением.

В ходе работы они обнаружили связь между плохим состоянием сосудов и ухудшением эпизодической памяти у мужчин и женщин. При этом пациентов с мутациями в BIN1 не могло защитить от Альцгеймера даже хорошее пульсовое давление, а сразу два этих фактора сильнее сказывались именно на мужчинах, а не женщинах.

Открытие стало неожиданностью, так как болезнь Альцгеймера чаще диагностируется у пациентов женского пола. Полученные результаты позволят более эффективно выявлять людей, входящих в группу риска заболевания, а также показывают важность в различном подходе к диагностике у мужчин и женщин.