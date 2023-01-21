Утку признали виновницей ДТП с майором полиции на Ставрополье

Виновной в ДТП с участием майора ставропольской полиции была признана утка, которую правоохранитель сбил на служебной машине. По итогам расследования штраф в 1000 рублей получила 46-летняя владелица погибшей птицы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина ведёт небольшое утиное хозяйство, и одна из её питомиц отбилась от сородичей и вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Полицейский не заметил птицу на дороге и влетел в неё на авто.

Птица погибла, но не под колёсами машины — она влетела в лобовое стекло и повредила его, что и стало причиной признания её "виновницей" ДТП. Ответственность пала на хозяйку.