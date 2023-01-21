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21 января, 15:17

МВД Армении заметило странную деталь в гибели 15 военных в жутком пожаре в казарме

В МВД Армении указали на странное положение тел погибших при пожаре в казарме военных

<p>Пожар в казарме в Армении. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NowMyNews/status/1616194573318950919/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NowMyNews</a></p>

Пожар в казарме в Армении. Фото © Twitter / NowMyNews

Пожар в казарме в армянском селе Азат, где погибло 15 военнослужащих, мог так быстро распространиться из-за бензина. Такую версию в эфире телеканала "Армения" озвучил замначальника Национального центра кризисного управления Спасательной службы МВД Арсен Сароян.

Сгоревшая казарма в Армении, где погибло 15 человек. Фото © Twitter / zeta panama

Сгоревшая казарма в Армении, где погибло 15 человек. Фото © Twitter / zeta panama

Он обратил внимание, что тела почти всех погибших были найдены в кроватях, а значит, они не успели даже проснуться, отравившись дымом. Ранее местные власти уже говорили, что причиной трагедии могла стать попытка разжечь бензином буржуйку в казарме. Огонь перекрыл выход, а на окнах были решётки, что усугубило ситуацию.

"Спасатели обнаружили тела 14 из 15 погибших военных на кроватях. По предварительной версии, они отравились продуктами горения и не успели проснуться. Ещё один погибший был обнаружен у входа в помещение. Всего в здании находился 21 человек, до прибытия спасателей шесть человек покинули здание своими силами, трое из них были госпитализированы с различными ожогами", уточнил Сароян.

По его словам, основной огонь был в коридоре и местные жители до приезда пожарных тщетно пытались разрушить внешнюю стену, чтобы вызволить солдат. К моменту прибытия спецслужб комната уже полностью выгорела. Однако, по другой версии, печка в казарме отапливалась только дровами и углём и никакого бензина в помещении не было. Кроме того, сейчас нет свидетельств и возможного взрыва на объекте.

"Выдвинут ряд версий, для проверки которых одновременно предпринимаются различные действия. Предварительное следствие пока находится в начальной стадии, и говорить о какой-либо версии пока рано", — сказал прокурор Аршак Мартиросян.

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Напомним, 19 января в Армении произошёл пожар в общежитии инженерно-сапёрной роты на территории села Азат в Гехаркунике. В Минобороны республики сообщили, что погибло 15 человек, ещё трое в тяжёлом состоянии.

Татьяна Миссуми

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