Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ

Украинские военные вновь открыли огонь по территории Донецка. На этот раз под обстрел попал Кировский район города. Как сообщил мэр Алексей Кулемзин, есть один погибший.

"В результате обстрела Кировского района в 15:45 на улице Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается", — написал градоначальник в телеграм-канале.