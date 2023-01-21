Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: В Кировском районе в результате обстрела ВСУ погиб мужчина
Украинские военные вновь открыли огонь по территории Донецка. На этот раз под обстрел попал Кировский район города. Как сообщил мэр Алексей Кулемзин, есть один погибший.
"В результате обстрела Кировского района в 15:45 на улице Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается", — написал градоначальник в телеграм-канале.
А ранее Лайф сообщал об обстреле села в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, один снаряд, выпущенный бойцами Вооружённых сил Украины, попал в жилой дом в селе Карабаново, который в результате загорелся. К счастью, никто не пострадал.
ТАСС / Валентин Спринчак