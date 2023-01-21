Пользователи Twitter поддержали американского предпринимателя Илона Маска, который ранее выступил против оказания Вашингтоном помощи Киеву в планировании наступления на Крым.

"Когда речь заходит о Крыме, надо остановиться. Мы должны активно выступать посредниками в установлении мира", — написал под твитом Маска немецкий бизнесмен Бастиан Леманн.

"Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей", — добавил ещё один подписчик.

"Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам", — сказал блогер Ян Майлз Чонг.

"Украина — это бездонный колодец коррупции, куда наши политики ездят отмывать деньги", — заявил One O’Clock Drop.