"Надо остановиться!": Читателей Маска в Twitter ужаснули безумные планы ВСУ "атаковать Крым"
Читатели Маска в Twitter осудили планы США оказать поддержку Украине по захвату Крыма
Пользователи Twitter поддержали американского предпринимателя Илона Маска, который ранее выступил против оказания Вашингтоном помощи Киеву в планировании наступления на Крым.
"Когда речь заходит о Крыме, надо остановиться. Мы должны активно выступать посредниками в установлении мира", — написал под твитом Маска немецкий бизнесмен Бастиан Леманн.
"Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей", — добавил ещё один подписчик.
"Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам", — сказал блогер Ян Майлз Чонг.
"Украина — это бездонный колодец коррупции, куда наши политики ездят отмывать деньги", — заявил One O’Clock Drop.
Напомним, газета New York Times написала, что Белый дом подумывает о поставке Украине оружия для попытки устроить нападение на Крым. Якобы такая атака позволила бы Киеву улучшить свои позиции на будущих переговорах. Если прежде власти США отказывались предоставлять Киеву вооружение для ударов по целям на полуострове, то сейчас, по версии газеты, "эта линия начинает смягчаться".
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