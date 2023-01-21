В Польше перевернулся автобус с туристами из Белоруссии, пострадало 10 человек

В Польше перевернулся автобус с 37 туристами из Белоруссии. Как пишет телеграм-канал "Водители Польши", авария произошла недалеко от населённого пункта Вандзин Люблинского уезда.

Пострадало 10 человек, семь из них отправили в больницы. Туристы направлялись в Италию.