В Польше перевернулся автобус с туристами из Белоруссии, пострадало 10 человек
Место аварии с перевернувшимся в Польше автобусом. Обложка © Telegram / "Водители Польши"
В Польше перевернулся автобус с 37 туристами из Белоруссии. Как пишет телеграм-канал "Водители Польши", авария произошла недалеко от населённого пункта Вандзин Люблинского уезда.
Пострадало 10 человек, семь из них отправили в больницы. Туристы направлялись в Италию.
Ранее в Амурской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и УАЗа. По предварительным данным, причиной аварии послужила техническая неисправность последнего. Пострадало восемь человек.