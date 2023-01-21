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21 января, 14:40

В Польше перевернулся автобус с туристами из Белоруссии, пострадало 10 человек

<p>Место аварии с перевернувшимся в Польше автобусом. Обложка © <a href="https://t.me/VoditeliPolshi/9037?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Водители Польши"</p>

Место аварии с перевернувшимся в Польше автобусом. Обложка © Telegram / "Водители Польши"

В Польше перевернулся автобус с 37 туристами из Белоруссии. Как пишет телеграм-канал "Водители Польши", авария произошла недалеко от населённого пункта Вандзин Люблинского уезда.

Пострадало 10 человек, семь из них отправили в больницы. Туристы направлялись в Италию.

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Матвей Константинов

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