Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Москва не согласовала консультации по промыслу для японских рыбаков на Курильских островах. Однако, как сообщило Посольство Японии в РФ, Токио намерен добиваться проведения переговоров по этому вопросу.

"Было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между Правительством Японии и Правительством РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.

В посольстве добавили, что страны более 20 лет на взаимовыгодной основе поддерживали и развивали промысел в водах южных островов Курильской гряды, а также выразили сожаление, что на этот раз российская сторона заявила об изменениях. Дипломаты отметили, что Токио будет и дальше требовать как можно скорее провести ежегодные консультации и переговоры о ходе выполнения соглашения, чтобы обеспечить возможности осуществления промысла в наиболее ранние сроки в 2023 году.