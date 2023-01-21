Двое московских школьников месяц скрывали смерть матери из страха попасть в детдом

Двум подросткам из столицы — вьетнамцам по крови — пришлось месяц скрывать смерть мамы из страха быть депортированными из России или попасть в детдом. Об этом в беседе с kp.ru рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

По её словам, всё произошло в 2020 году, в самый разгар пандемии. Мама мальчиков родом из Вьетнама, но больше 20 лет жила в Москве, где и появились на свет ребята. Отец-вьетнамец от детей отказался и уехал на родину. В столице женщина вела бизнес и снимала квартиру.

В 2020 году она была госпитализирована с коронавирусом и попросила знакомую присмотреть за детьми. Через несколько дней её не стало. Тело женщины отправили во Вьетнам, однако про ребят никто и не вспомнил: подруга лишь изредка навещала их, а потом и вовсе пропала. Тогда ребята и придумали план: никому не говорить о смерти мамы, ведь они понимали, что их могут разлучить и депортировать.

В квартире остались деньги, и ребята исправно платили за жильё и готовили себе еду. Так длилось месяц, пока младший не проболтался однокласснику. Шокированный товарищ и рассказал обо всём классному руководителю. После того как обман ребят раскрылся, их отправили в соцучреждение, где они скатились по учёбе, несмотря на отличные оценки в школе. Отца ребят отыскали, однако он лишь прислал в Москву письменный отказ от них. После этого мальчики и связались с Ярославской.

Спустя некоторое время отца ребят лишили родительских прав и стали искать мальчикам новую семью, но сделать это было не так просто. Дело в том, что, несмотря на имеющийся статус сирот, они, как граждане другой страны, не имеют права на дополнительные льготы и выплаты, объяснила уполномоченный по правам ребёнка. За месяц откликнулись лишь две семьи: женщина из Санкт-Петербурга, которая одна поднимает ещё несколько детей, и семейная пара, не имеющая никакого опыта (супруги просто прочитали историю ребят и решили их усыновить).

По словам Ярославской, мальчики всё понимали и рассуждали мудро. Однажды старший из них сказал ей такие слова, от которых "сердце разрывалось в клочья". Мальчик признался, что понимает все тонкости непростой ситуации: что на них не положены льготы, что они иностранцы, к тому же почти взрослые. Но, к счастью, несмотря на сложности, семью ребятам найти удалось.

"Конечно, то, что произошло с ребятами, для них это незаживающая рана. Но теперь они привыкают к новым условиям. Это непростой процесс. Но очень надеюсь, что всё у них будет хорошо", — сказала Ярославская.