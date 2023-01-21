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21 января, 14:03

Президент Молдавии допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО

Президент Молдавии Санду не исключила отказ страны от нейтралитета ради вступления в НАТО

На фоне боевых действий на Украине Молдавия может пересмотреть вопрос о своём нейтралитете и решит вступить в НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о планах страны присоединиться к военному блоку, Санду сказала, что Молдавия пока "обдумывает свой следующий шаг, а также необходимость внесения поправок в конституцию".

"Сейчас идёт серьёзное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса", — сказала Санду.

Глава республики добавила, что, если в какой-то момент власти Молдавии поймут, что им необходимо изменить нейтральный статус страны, решение о вступлении в альянс "должно быть принято демократическим путём".

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В начале года Санду также выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС до конца десятилетия. По её словам, страна рано или поздно обязательно станет частью Евросоюза.

Обложка ©

ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Ирина Фальке

Комментарий

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Леонид21 января, 16:02

Где мы их хоронить то всех будем

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