Президент Молдавии допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО

На фоне боевых действий на Украине Молдавия может пересмотреть вопрос о своём нейтралитете и решит вступить в НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о планах страны присоединиться к военному блоку, Санду сказала, что Молдавия пока "обдумывает свой следующий шаг, а также необходимость внесения поправок в конституцию".

"Сейчас идёт серьёзное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса", — сказала Санду.

Глава республики добавила, что, если в какой-то момент власти Молдавии поймут, что им необходимо изменить нейтральный статус страны, решение о вступлении в альянс "должно быть принято демократическим путём".