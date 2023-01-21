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21 января, 13:46

В РЦП заявили о пользе шумихи вокруг русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа

Епископ РПЦ: Ажиотаж вокруг кладбища Сент-Женевьев-де-Буа помог сохранить русские могилы

Общественный ажиотаж вокруг темы французского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа помог сохранить русские могилы, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг этой темы, даже если причина была только в отказе принимать деньги от Российского государства, пошла на пользу, потому что буквально на днях мэрия Сент-Женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не тронет русские могилы", — сказал он в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".

В ином случае можно было бы легко обвинить мэрию города в "войне с покойниками", однако такой исход стал бы для местных властей настоящим позором, отметил епископ. По его словам, на сегодняшний день "острота темы снята".

Мэрия французского Сент-Женевьев-де-Буа обязалась сохранить русские захоронения

Мэрия французского Сент-Женевьев-де-Буа обязалась сохранить русские захоронения

Как уже писал Лайф, власти Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России арендную плату за места на кладбище, где покоятся тысячи русских эмигрантов. В российском посольстве раскритиковали такое решение и назвали его неприемлемым. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков посчитал, что отказ муниципалитета является временным. А в российском МИД назвали шаг французских властей позорным и безнравственным.

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ТАСС / Дмитрий Орлов

Николь Вербер

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