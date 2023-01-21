В РЦП заявили о пользе шумихи вокруг русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа

"Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг этой темы, даже если причина была только в отказе принимать деньги от Российского государства, пошла на пользу, потому что буквально на днях мэрия Сент-Женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не тронет русские могилы", — сказал он в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".