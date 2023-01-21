Украинские солдаты, а также волонтёры жалуются на сопротивление пророссийски настроенных жителей Купянска и его окрестностей. Как пишет Economist, Украине придётся "отвоёвывать сердца и умы" жителей.

Один из волонтёров, который работал в Купянске, рассказал, что как раз столкнулся с такой реакцией жителей. По его словам, на данном направлении целые сёла отказывались от помощи украинской стороне.

"Они по-прежнему скучают по русским", — сказал волонтёр.

Несмотря на то что в данный момент Купянск контролируется ВСУ, пророссийские настроения в этом районе остаются актуальными, пишет газета. Более того, указано, что бойцам ВСУ запрещено брать еду у жителей данных территорий в связи с высокой угрозой отравления.