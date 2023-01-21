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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 13:42
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Бойцам ВСУ запретили брать еду у скучающих по русским жителей Купянска из-за риска отравления

Economist: Жители Купянска скучают по России и отказываются помогать ВСУ

Украинские солдаты, а также волонтёры жалуются на сопротивление пророссийски настроенных жителей Купянска и его окрестностей. Как пишет Economist, Украине придётся "отвоёвывать сердца и умы" жителей.

Один из волонтёров, который работал в Купянске, рассказал, что как раз столкнулся с такой реакцией жителей. По его словам, на данном направлении целые сёла отказывались от помощи украинской стороне.

"Они по-прежнему скучают по русским", — сказал волонтёр.

Несмотря на то что в данный момент Купянск контролируется ВСУ, пророссийские настроения в этом районе остаются актуальными, пишет газета. Более того, указано, что бойцам ВСУ запрещено брать еду у жителей данных территорий в связи с высокой угрозой отравления.

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Ранее российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО освободили населённый пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Всего ВСУ в ходе боёв за населённый пункт потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Оксана Попова
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