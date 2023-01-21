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21 января, 13:24
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Спасатели нашли всех пассажиров воздушного шара, застрявшего на высоте 2000 метров в Сочи

Специалисты экстренных служб добрались до места горы в Сочи, где застрял воздушный шар с туристами. Все пассажиры вне опасности, их уже разыскали, рассказали в ГУ МЧС России.

"Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в посёлке Солохаул Лазаревского района Сочи, найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей", — сказано в сообщении ведомства.

Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на ветке дерева в селе Солохаул Лазаревского района Сочи сегодня днём. Внутри находились двое детей и трое взрослых. Как узнал Лайф, по предварительным данным, летательный аппарат застрял на дереве на горе на уровне две тысячи метров.

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Shutterstock

Оксана Попова

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