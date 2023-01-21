Турист разбился насмерть при катании на лыжах в Шерегеше
Мужчина разбился насмерть на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе
В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист. Обложка © t.me / "Инцидент Кузбасс"
Турист погиб на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе. Как сообщили свидетели в социальных сетях, речь идёт о сорокалетнем мужчине.
Всё произошло на горнолыжном курорте "Шерегеш", трассы которого расположены на склонах горы Зелёная. По словам свидетелей, мужчина катался на лыжах, но внезапно вылетел с трассы в курумник — россыпь каменных глыб в горах. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее Лайф писал, что в Нижнем Тагиле мужчина едва не погиб во время крещенских купаний. Купель для крещенских купаний специально обустроили на акватории Тагильского пруда. Прямо во время погружения 18 января молодой человек потерял сознание.