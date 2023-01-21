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21 января, 12:50
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Турист разбился насмерть при катании на лыжах в Шерегеше

Мужчина разбился насмерть на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе

<p>В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/incident_kuzbass/15480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Кузбасс"</a></p>

В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист. Обложка © t.me / "Инцидент Кузбасс"

Турист погиб на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе. Как сообщили свидетели в социальных сетях, речь идёт о сорокалетнем мужчине.

Всё произошло на горнолыжном курорте "Шерегеш", трассы которого расположены на склонах горы Зелёная. По словам свидетелей, мужчина катался на лыжах, но внезапно вылетел с трассы в курумник — россыпь каменных глыб в горах. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

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Ранее Лайф писал, что в Нижнем Тагиле мужчина едва не погиб во время крещенских купаний. Купель для крещенских купаний специально обустроили на акватории Тагильского пруда. Прямо во время погружения 18 января молодой человек потерял сознание.

Оксана Попова

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