Турист разбился насмерть при катании на лыжах в Шерегеше

Турист погиб на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе. Как сообщили свидетели в социальных сетях, речь идёт о сорокалетнем мужчине.

Всё произошло на горнолыжном курорте "Шерегеш", трассы которого расположены на склонах горы Зелёная. По словам свидетелей, мужчина катался на лыжах, но внезапно вылетел с трассы в курумник — россыпь каменных глыб в горах. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.