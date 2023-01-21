Ушастый отравитель: Названы скрытые опасности уродливых Чебурашек с Wildberries

Магазины завалены некачественными подделками Чебурашек после выхода нашумевшей семейной комедии с одноимённым персонажем. Покупка такой игрушки может обернуться проблемами со здоровьем или разочарует ребёнка недолгим сроком службы, рассказала Лайфу президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Есть внешние признаки, по которым можно понять, что игрушка некачественная: если она осыпается, у неё странный и неестественный цвет, запах. Это свидетельствует о каком-то некачественном материале. И отсутствие документов — у игрушки должен быть сертификат", — пояснила эксперт.

Она напомнила, что любая мягкая игрушка требует периодической стирки. А низкая цена говорит о плохом качестве, поэтому после стиральной машины такой плюшевый друг развалится на части. Обычно в подделках нет двойных швов, товар имеет неприятный запах, может окрашивать руки, добавила собеседница Лайфа.

"У Чебурашки очень большие глазки, можно посмотреть, чтобы они не отклеивались и были достаточно устойчивыми. Также посмотреть уши — у него большие ушки создают нагрузку при маленькой головке. Нужно посмотреть, как они закреплены. Там должны быть крепкие швы", — также сказала Цицулина.

Специалист подчеркнула, что особенно внимательными при покупке должны быть мамы детей-аллергиков. Если осыпается шерсть у игрушки, то её мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути ребёнка, тогда он начнёт кашлять или задыхаться. Также некачественные красители способны вызвать покраснение кожи рук и её воспаление.