Психолог раскрыл, как уродливые чебурашки "помогут" ребенку разочароваться в родителях

Подарок в виде уродливого игрушечного Чебурашки может навредить психике ребёнка и разочаровать его. Об этом Лайфу рассказал детский психолог, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков. Родители совершают большую ошибку, если заранее видят, что игрушка отличается от оригинала, но всё равно дарят её малышу, считает эксперт.

"Надо всё-таки понимать, что делаешь. В этом смысле существует чёткая совершенно история про то, что, если просто заткнуть, извините за фразу, ребёнку рот, что "вот тебе твоя игрушка и отвяжись от меня", в этом случае вся вина за эту глупость идёт на родителей", — указал психолог.

Специалист рассказал, что ребёнок может разочароваться и в самой игрушке, и в родителях. Факт такого обмана негативно повлияет на его эмоциональное состояние.

"Поскольку речь идёт о конкретной игрушке, то, естественно, фильм вышедший очень сильно повлиял на продаваемость именно этих игрушек. И ребёнку хочется такое же, а не вообще всё что угодно", — поделился мнением доктор.

Слободчиков предупредил, что такой игрушкой можно нанести большую обиду, поскольку ребёнок хотел милого пушистого друга, а получил страшное недоразумение. Вполне возможно, что это повлияет на то, что в дальнейшем он будет со скепсисом относиться к подобного рода подаркам.