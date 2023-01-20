Президент Грузии выступила против открытия прямого авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против идеи о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала ужесточить правила нахождения граждан РФ на территории страны. Об этом говорится в заявлении на сайте грузинского лидера.

"Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время как все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", — заявила Зурабишвили.

По её словам, возобновление авиасообщения никак не упростит проживание находящихся в России грузин, а подобными инициативами, по мнению Зурабишвили, Москва пытается внести раскол между Тбилиси и странами Запада. В то же время президент Грузии призвала ввести дополнительные ограничения для прибывающих в страну россиян.

"Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", — добавила Зурабишвили.