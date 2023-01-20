Губернатор Севастополя опроверг фейк о "скрытой мобилизации"

"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации, а в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!.. Цель врагов — посеять панику, они используют для этого любой повод", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.