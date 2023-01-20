Губернатор Севастополя опроверг фейк о "скрытой мобилизации"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг фейки, распространяемые телеграм-каналами, о проведении "скрытой мобилизации". Он напомнил, что подобные сообщения призваны посеять панику.
"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации, а в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!.. Цель врагов — посеять панику, они используют для этого любой повод", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Губернатор напомнил, что 23 января начнётся приём заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Также он призвал граждан доверять только информации из проверенных источников.
Напомним, что о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу доложил ещё 28 октября 2022 года. Позже президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что тема о "продолжении" мобилизации даже ни разу не обсуждалась на заседаниях Совбеза.
ТАСС / Евгений Епанчинцев