Телефонный "минёр" довёл до слёз школьника в подмосковных Химках

Ученики школы в подмосковных Химках в слезах звонили родителям со словами о том, что школа заминирована. Так испуганные дети отреагировали на эвакуацию после сообщения о бомбе в здании. У одного из школьников случилась полноценная истерика из-за произошедшего. Судя по кадрам с места инцидента, мальчик был сильно напуган и с трудом подбирал слова. Он утверждал, что в здании школы бомба, а его другу якобы позвонили шпионы, которые следят за тем, "всё хорошо или нет".

В Химках эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе. Видео © LIFE

"Мама, все выходим из школы, потому что бомба заминирована", — сказал по телефону один из учащихся.

Речь идёт о школе № 32 "Лидер". После анонимного звонка с угрозой людей начали выводить из здания. Среди них были и дети до четырёх лет из палисада "Звездочёт", который находится в школьном корпусе. После проверки оказалось, что учреждению ничего не угрожает, сообщение о бомбе было ложным.

По данным источников Лайфа, прибывшие на место пожарные не смогли попасть на территорию учебного заведения, поскольку площадка перед зданием оказалась полностью покрыта льдом и лужами. В связи с этим родители готовят коллективные жалобы по факту некомпетентности администрации школы.