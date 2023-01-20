Сенатор назвал один крайне неприятный для ЕС эффект от санкций

Евросоюз вошёл в раж и уже не может остановиться, штампуя один за другим пакеты санкций против России, однако итог такой политики будет крайне неприятным для Брюсселя — все ограничения только сплачивают россиян. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Они не понимают, что их санкции только сплачивают нас — российский народ. И эти санкции абсолютно бесполезны, мы прекрасно понимаем, что надо рассчитывать только на себя. <…> Я думаю, что эффект от такой санкционной политики для них будет крайне неприятным, потому что они потом поймут, что своими действиями только усилили мощь России", — цитирует Джабарова RT.

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам также считает, что санкционной политикой Европа умышленно стреляет себе в ногу.