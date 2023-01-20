Балтийские нерпы из-за аномального потепления готовятся держать оборону от орлов

По-настоящему весеннее потепление, которое установилось в Санкт-Петербурге, может обрадовать кого угодно, но не балтийских нерп. Из-за климатической аномалии животные страдают, помочь им очень трудно, объясняет директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

"Нерпы готовятся к сезону размножения и выбирают места, где будут выкармливать потомство. Им нужен лёд и снег. К сожалению, сейчас с этим большие проблемы на Ладоге и Финском заливе", — пожаловался эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ситуацию Алексеев назвал безвыходной. Животные отказываются использовать в качестве альтернативы льду искусственные сооружения на воде и перебираются на удалённые от берега островные территории, где их поджидает ещё большая опасность.

"Там им придётся держать оборону от орлов, которые весной будут пытаться утащить у них детёнышей", — предрекает он.

Напомним, что пару лет назад было подсчитано: за 40 лет нерп в Финском заливе стало меньше в 40 раз. Помочь восстановлению популяции могут петербуржцы — их призывают быть внимательнее и сообщать об оказавшихся на берегу животных в Фонд друзей балтийской нерпы.