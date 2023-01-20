Болгарский клуб "Левски" отменил матчи со "Спартаком" и "Уралом" из-за реакции фанатов

Болгарский футбольный клуб "Левски" отменил товарищеские матчи против российских команд "Спартак" и "Урал" во время сборов в ОАЭ. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

"Руководство ПФК "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" (Москва) и "Уралом" не состоятся. Решение было принято с расчётом на максимально полную подготовку команды. Однако самым важным для нас остаётся единство клуба и болельщиков", — говорится в заявлении.

Информацию об отмене матча подтвердили и в пресс-службе "Спартака". Встреча должна была состояться 22 января. Сейчас москвичи прорабатывают вариант проведения игры с другим соперником. При этом на 27 января у красно-белых запланирован матч против болгарского "Ботева".