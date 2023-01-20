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20 января, 12:25

Хачанов обыграл американца Тиафо и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче третьего круга представитель нашей страны переиграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 3 часа и 32 минуты. Следующим соперником россиянина станет Ёсихито Нисиока из Японии.

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Ранее же в третий круг сумел пробиться Андрей Рублёв, который в Мельбурне выступает в качестве первой ракетки России.

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ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Артур Белкин

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