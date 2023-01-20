Собачникам объяснили, стоит ли кастрировать домашних кобелей по примеру котов

Домашних кобелей можно кастрировать так же, как и котов. Подробнее об этом в беседе с РИА ФАН рассказал президент Союза кинологических организаций России (СКОР), президент Международного кинологического союза (IKU), а также кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

"У кобелей после кастрации меняется гормональный фон. Они становятся спокойнее, часто если пёсики мелких пород метят дома, то перестают после операции это делать, приучаются ходить либо на улицу, либо на пелёнку. Плюсы избавления от семенников — защита от нежелательной беременности", — объяснил эксперт.

По словам ветврача, кастрированный кобель воспримет равнодушно собаку с течкой. Также операция по удалению семенников необходима при определённых заболеваниях питомцев. Вместе с тем после кастрации кобели становятся менее агрессивными и редко конфликтуют с другими собаками.

Вопрос о том, стоит ли кастрировать пса, как и котов, должен решать хозяин, ведь обязательного предписания к операции у собак нет. У кошек, например, тяжело контролировать рождаемость. Но, принимая решение, следует иметь в виду, что кастрированных животных не допускают к участию в выставках. Уражевский посоветовал обратиться также в клуб к эксперту по той или иной породе, чтобы узнать, интересен ли ваш питомец для дальнейшего разведения. Ветврач вместе с тем отметил, что рекомендуется кастрировать беспородных животных, а взятых в приюте — в обязательном порядке, поскольку они нередко вновь оказываются на улице.