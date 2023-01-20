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20 января, 12:41

Какающих единорогов заподозрили в плагиате трека The Black Eyed Peas

The Black Eyed Peas решила отсудить $10 млн у производителя какающих единорогов

Знаменитая американская поп-группа The Black Eyed Peas собирается судиться с компанией, которая занимается производством игрушек в виде какающих единорогов. Как сообщает портал TMZ, музыканты рассчитывают на компенсацию в размере не менее десяти миллионов долларов.

В рекламном ролике компании под названием MGA Entertainment исполнители углядели плагиат их популярного трека My Humps, который был выпущен в 2005 году. По мнению музыкантов, в композициях совпадают темп, последовательность аккордов и мелодия. Причём даже один из единорогов напомнил им вокалистку Ферги. Реклама, из-за которой разгорелся скандал, была приурочена к выпуску линейки игрушек Poopsie Slime Surprise.

В ролике анимационные персонажи справляют нужду сверкающей слизью и весело танцуют под песню My Poops ("Мои какашки"). Представители MGA Entertainment пока воздерживаются от комментариев на этот счёт, тем не менее клип с какающими единорогами легко можно найти на "Ютубе".

Бывшая солистка Artik & Asti выпустила первый сольный трек, и её тут же обвинили в плагиате

Бывшая солистка Artik & Asti выпустила первый сольный трек, и её тут же обвинили в плагиате

Ранее Лайф рассказывал, что Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas. На подозрительные совпадения в творчестве двух популярных групп обратила внимание блогер Арина Ростовская. Она записала ролик для "Тиктока", где отметила, что композиция Uno, с которой российский рейв-коллектив собирался выступить на Евровидении, очень напоминает трек My Humps.

Обложка ©

Getty Images / Corbis / Aaron Rapoport

Наталья Исакова

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