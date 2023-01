Какающих единорогов заподозрили в плагиате трека The Black Eyed Peas

Знаменитая американская поп-группа The Black Eyed Peas собирается судиться с компанией, которая занимается производством игрушек в виде какающих единорогов. Как сообщает портал TMZ , музыканты рассчитывают на компенсацию в размере не менее десяти миллионов долларов.

В рекламном ролике компании под названием MGA Entertainment исполнители углядели плагиат их популярного трека My Humps, который был выпущен в 2005 году. По мнению музыкантов, в композициях совпадают темп, последовательность аккордов и мелодия. Причём даже один из единорогов напомнил им вокалистку Ферги. Реклама, из-за которой разгорелся скандал, была приурочена к выпуску линейки игрушек Poopsie Slime Surprise.

В ролике анимационные персонажи справляют нужду сверкающей слизью и весело танцуют под песню My Poops ("Мои какашки"). Представители MGA Entertainment пока воздерживаются от комментариев на этот счёт, тем не менее клип с какающими единорогами легко можно найти на "Ютубе".

Ранее Лайф рассказывал, что Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas. На подозрительные совпадения в творчестве двух популярных групп обратила внимание блогер Арина Ростовская. Она записала ролик для "Тиктока", где отметила, что композиция Uno, с которой российский рейв-коллектив собирался выступить на Евровидении, очень напоминает трек My Humps.