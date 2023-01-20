"Росатом" построит в Обнинске крупнейший в Европе завод медицинских изотопов

"Росатом" запустил в Обнинске строительство крупнейшего в Европе завода по производству медицинских изотопов. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор компании Алексей Лихачёв дали старт заливке фундамента предприятия, пишет ТАСС.





"Росатом" готов полностью удовлетворить потребности российских врачей и пациентов в радиофармпрепаратах", — заявил Лихачёв.

Он также подчеркнул, что РФ обладает достаточными компетенциями, чтобы стать лидирующей страной в развитии услуг высокотехнологичной медпомощи гражданам. Власти видят большой запрос на формирование технологий в государстве в данной сфере, добавил гендиректор "Росатома". Новый завод построят на площадке Научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я. Карпова (НИФХИ, предприятие "Росатома"). Выпуск продукции начнётся в 2025 году.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в ходе церемонии заявил, что в скором времени ведомство, НИФХИ и правительство области заключат специальный инвестиционный контракт по реализации инвестпроекта по разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с европейскими правилами GMP. Мурашко на открытии первой в России GMP-лаборатории клеточных технологий, созданной на базе филиала НМИЦ радиологии в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба, заявил о необходимости масштабировать производство радиофармпрепаратов.

"Мы фактически с Андреем Дмитриевичем [Каприным, главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ] и коллегами ещё в 2019 году сделали первый шаг, когда сформировали подход к радиофармацевтическим аптекам и дав тем самым толчок по созданию лютеция и актиния. Нам необходимо сегодня масштабирование этих производств", — сказал он.