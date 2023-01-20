Благовещенск подсветкой на телебашне поздравит с Новым годом соседей в Хэйхэ
На телебашне Благовещенска 21 января появится поздравление с Новым годом по лунному календарю, послание на двух языках будет адресовано соседям из китайского Хэйхэ. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и связи региона.
"21 января, в субботу, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском", — говорится в сообщении.
Иллюминация будет работать семь часов — с 19:00 21 января до 2:00 22 января, уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что Госстат Китая впервые за 60 лет зафиксировал снижение численности населения страны. Так, в конце 2022 года в государстве проживал 1 411 750 000 человек, что меньше прошлогодних показателей на 850 тысяч.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный