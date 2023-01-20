Что нужно обязательно сделать в ночь на 22 января, когда наступит год Кролика

У китайского Нового года нет конкретной даты, её определяют по лунному календарю. Им в Поднебесной пользуются в обычной жизни. В 2023-м китайский Новый год выпал на 22 января. Празднования в КНР продлятся две недели — до Нового года по солнечному календарю, 4 февраля, рассказала эксперт по китайской астрологии Юлия Богданова.

Самым сильным по энергетике временем будет именно ночь с 21 на 22 января. К её наступлению надо подготовиться заранее: убраться в доме, почистить все углы, избавиться от старого, чтобы освободить место для нового Юлия Богданова Эксперт по китайской астрологии

Прогнать перед Новым годом все болезни и несчастья из жизни помогут несложные ритуалы. Сначала нужно зажечь свечу и обойти с ней все комнаты в помещении, где обитаете. Потом следует взять металлический колокольчик и пройтись по дому уже с ним — звонить в него, громко кричать и петь. Под конец необходимо впустить чистую энергию — для этого нужно открыть окна.

Тем, кто ждёт исполнения желаний, астролог рекомендовала выписать все мечты и цели на 2023-й на лист бумаги. Его нужно перевязать красной ленточкой или спрятать в красный конверт и убрать в надёжное место. Когда год Чёрного Водяного Кролика будет заканчиваться, следует перечитать то, о чём вы просили Вселенную, поблагодарить уходящее время и сжечь записку.

Главный ритуал в ночь с 21 на 22 января 2023-го — приглашение в дом бога богатства. Накануне нужно найти его фигурку или изображение с ним. Божеству следует выразить почтение: постелить скатерть и выставить на стол тарелки с выпечкой и фруктами.

22 января в 00:30 поставьте фигурку или изображение бога богатства на стол так, чтобы бог смотрел на запад, а спиной был на восток. Направление определяйте из центра комнаты с помощью компаса Юлия Богданова Эксперт по китайской астрологии

Все свои желания нужно чётко сформулировать, причём откинуть сомнения в их исполнении. Затем выразить божеству благодарность и оставить его изображение на столе до следующего года.

Желающие в наступающем году стать родителями должны поставить фигурку белого зайца на окно. Ведь кролик, по китайским поверьям, символизирует плодовитость, счастливую семейную жизнь. В целом он поспособствует укреплению отношений, привлечению достатка в дом, сохранит здоровье.

Кролик — символ плодовитости, семейной счастливой жизни — поможет парам, которые давно мечтают о ребёнке. Фото © Freepik

На новогодний стол, согласно китайской традиции, нужно обязательно выставить мандарины в красивой вазе — эти цитрусовые отвечают за богатство. Любители пельменей могут налепить цзяоцзы. Считается, что блюдо приносит здоровье, удачу и долголетие.