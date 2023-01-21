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Опубликовано 21 января 2023, 12:29
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Войска России "ослепили" подразделения ВСУ у Малиновки, лишив радиолокационной станции

ВС России уничтожили под Малиновкой украинскую РЛС AN/ТPQ-37 производства США

Российские военные в рамках спецоперации уничтожили в Донецкой Народной Республике американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) AN/ТPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ добавили, что также в районе посёлка Водяное был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины.

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Ранее Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. В районе также было ликвидировано более 35 украинских солдат.

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Wikipedia / US ARMY

Ирина Фальке
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