Войска России "ослепили" подразделения ВСУ у Малиновки, лишив радиолокационной станции
ВС России уничтожили под Малиновкой украинскую РЛС AN/ТPQ-37 производства США
Российские военные в рамках спецоперации уничтожили в Донецкой Народной Республике американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) AN/ТPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны РФ добавили, что также в районе посёлка Водяное был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. В районе также было ликвидировано более 35 украинских солдат.