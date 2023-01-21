Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области

В Харьковской области ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он во время брифинга.

Вместе с тем за сутки удалось ликвидировать 14 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Ковалёвка, Кременная, Наугольное, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиёвка, Червонопоповка в ЛНР, Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное в ДНР.