"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 12:25

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области

В Харьковской области ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он во время брифинга.

Вместе с тем за сутки удалось ликвидировать 14 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Ковалёвка, Кременная, Наугольное, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиёвка, Червонопоповка в ЛНР, Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное в ДНР.

"Ночные охотники": Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк ВСУ в зоне спецоперации

"Ночные охотники": Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк ВСУ в зоне спецоперации

Ранее Лайф писал о сбитой технике в Херсонской области. В районе населённого пункта Посад-Покровское истребительная авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации сбила украинский вертолёт Ми-8.

Обложка ©

mil.gov.ua

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров