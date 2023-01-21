Войска России заняли новые выгодные рубежи в Запорожье, уничтожив более 30 солдат ВСУ

Российские военные закрепились на выгодных позициях на линии фронта в Запорожской области, ликвидировав свыше 30 бойцов ВСУ. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20", — уточнил он.