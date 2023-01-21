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21 января, 12:21
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Войска России заняли новые выгодные рубежи в Запорожье, уничтожив более 30 солдат ВСУ

Российские военные закрепились на выгодных позициях на линии фронта в Запорожской области, ликвидировав свыше 30 бойцов ВСУ. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20", уточнил он.

ВСУ срочно подтягивают резервы из-под Кривого Рога в Запорожье

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Идёт более углублённое наступление российских войск, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов.

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mil.ru

Татьяна Миссуми

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