Минобороны Чехии отказалось передать ВСУ новые танки
Минобороны Чехии опровергло слухи о решении поставить Киеву немецкие танки Leopard 2
Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что страна собирается передать Украине новые немецкие танки Leopard 2. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства.
"Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе чешского Минобороны.
По информации министерства, в ходе собрания на базе Рамштайн никто не просил и не предлагал Чехии предоставить Киеву немецкие танки. Речь идёт о технике, которую Прага получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советского вооружения.
При этом ранее стало известно, что Италия собирается поставить Словакии систему ПВО Samp/T, чтобы та передала Украине Patriot. Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто отказался отвечать на вопрос об отправке ЗРК на Украину, объясняя это секретностью данных.
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