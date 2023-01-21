Минобороны Чехии отказалось передать ВСУ новые танки

Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что страна собирается передать Украине новые немецкие танки Leopard 2. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства.

"Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе чешского Минобороны.

По информации министерства, в ходе собрания на базе Рамштайн никто не просил и не предлагал Чехии предоставить Киеву немецкие танки. Речь идёт о технике, которую Прага получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советского вооружения.