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21 января, 12:37

BMW министра цифрового развития Татарстана попал в ДТП в Казани

<p>BMW министра цифрового развития Татарстана. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zloy_almet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Жалобы Альметьевск" </a></p>

BMW министра цифрового развития Татарстана. Обложка © VK / "Жалобы Альметьевск"

Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП, есть пострадавший. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах республики.

В BMW находился только водитель, самого чиновника в машине в момент аварии не было. Как сообщили в управлении МВД по региону, ДТП произошло вечером в пятницу в Казани.

"На перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", — пояснили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье. Авария случилась днём в субботу на въезде в город Свободный.

Ирина Фальке

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