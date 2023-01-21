BMW министра цифрового развития Татарстана попал в ДТП в Казани

Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП, есть пострадавший. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах республики.

В BMW находился только водитель, самого чиновника в машине в момент аварии не было. Как сообщили в управлении МВД по региону, ДТП произошло вечером в пятницу в Казани.

"На перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", — пояснили в ведомстве.