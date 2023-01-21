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21 января, 13:11

Почти 30 человек погибли под сошедшей на автотоннель лавиной в Тибете

Xinhua: В Тибете под сошедшей на автотоннель лавиной погибло 28 человек

Как минимум 28 человек погибли в результате схода лавины на автотоннель в городе Ньингчи в юго-западной части Тибета. Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

В Тибете погибло 28 человек из-за схода лавины. Видео © Twitter / Our world

17 января под сошедшим снегом оказались въезды в автомобильный тоннель, операция по спасению людей продолжалась несколько дней. На кадрах видно, что лавина накрыла проезжавшие машины целиком. К месту ЧП было стянуто 1348 сотрудников экстренных служб, в том числе пожарных, военных и волонтёров, а также 236 единиц спецтехники.

Для вызволения потерпевших из снежного плена пришлось проделать проход длиной 7,5 километра. Живыми найдены 53 человека, у пятерых из них тяжёлые травмы.

APA: Всех пропавших после схода лавины в Австрии нашли живыми

APA: Всех пропавших после схода лавины в Австрии нашли живыми

Ранее сообщалось, что десятилетнего ребёнка в Анжеро-Судженске Кемеровской области госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он попал под снежную лавину. Мальчику помогли выбраться очевидцы.

Обложка ©

Twitter / Our world

Татьяна Миссуми

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