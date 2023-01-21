Почти 30 человек погибли под сошедшей на автотоннель лавиной в Тибете

Как минимум 28 человек погибли в результате схода лавины на автотоннель в городе Ньингчи в юго-западной части Тибета. Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

В Тибете погибло 28 человек из-за схода лавины. Видео © Twitter / Our world

17 января под сошедшим снегом оказались въезды в автомобильный тоннель, операция по спасению людей продолжалась несколько дней. На кадрах видно, что лавина накрыла проезжавшие машины целиком. К месту ЧП было стянуто 1348 сотрудников экстренных служб, в том числе пожарных, военных и волонтёров, а также 236 единиц спецтехники.

Для вызволения потерпевших из снежного плена пришлось проделать проход длиной 7,5 километра. Живыми найдены 53 человека, у пятерых из них тяжёлые травмы.