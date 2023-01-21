Появилось видео с места гибели 18-летнего актёра Суховского

Появились видеокадры с места гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который был найден мёртвым в трансформаторной будке на строительной площадке. Видео публикует телеканал "360" .

По предварительной информации, артист мог подрабатывать в строительстве. Судя по кадрам, это небольшая стройплощадка, где есть несколько вагончиков для сотрудников. Рядом видно и ту самую будку, в которой нашли тело молодого человека.