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21 января, 12:56

Появилось видео с места гибели 18-летнего актёра Суховского

Появилось видео с места гибели актёра Суховского на стройке в Подмосковье

Появились видеокадры с места гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который был найден мёртвым в трансформаторной будке на строительной площадке. Видео публикует телеканал "360".

Место гибели Арсена Суховского. Видео © телеканал "360"

По предварительной информации, артист мог подрабатывать в строительстве. Судя по кадрам, это небольшая стройплощадка, где есть несколько вагончиков для сотрудников. Рядом видно и ту самую будку, в которой нашли тело молодого человека.

Погибший актёр Суховский устроился на злополучную стройку после неудачи в театральной школе

Погибший актёр Суховский устроился на злополучную стройку после неудачи в театральной школе

Напомним, о смерти 18-летнего актёра Арсена Суховского стало известно 19 января. Артист умер от удара тока в трансформаторной будке на строительной площадке и несколько дней пролежал там, прежде чем его нашли. Предположительно, Суховский подрабатывал на стройке из-за проблем в театральной карьере. Мать молодого человека рассказала, что незадолго до гибели Арсен попросил прощения у всей семьи. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

телеканал "360"

Татьяна Миссуми

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