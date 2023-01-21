Появилось видео с места гибели 18-летнего актёра Суховского
Появилось видео с места гибели актёра Суховского на стройке в Подмосковье
Появились видеокадры с места гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который был найден мёртвым в трансформаторной будке на строительной площадке. Видео публикует телеканал "360".
Место гибели Арсена Суховского. Видео © телеканал "360"
По предварительной информации, артист мог подрабатывать в строительстве. Судя по кадрам, это небольшая стройплощадка, где есть несколько вагончиков для сотрудников. Рядом видно и ту самую будку, в которой нашли тело молодого человека.
Напомним, о смерти 18-летнего актёра Арсена Суховского стало известно 19 января. Артист умер от удара тока в трансформаторной будке на строительной площадке и несколько дней пролежал там, прежде чем его нашли. Предположительно, Суховский подрабатывал на стройке из-за проблем в театральной карьере. Мать молодого человека рассказала, что незадолго до гибели Арсен попросил прощения у всей семьи. По факту гибели возбуждено уголовное дело.