Илон Маск нанял сотню телохранителей из страха похищения
Илон Маск усилил охрану отца и нанял 100 телохранителей из-за страха похищения
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что его 76-летнего отца Эррола могут похитить. Чтобы обезопасить свою семью, предприниматель усилил меры безопасности в доме родителя и нанял около сотни телохранителей, передаёт газета Sun.
"После недавних угроз в его адрес он решил, что мне тоже нужна защита. Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые двадцать миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни," — отметил Эррол Маск.
При этом отец миллиардера признался, что сильно переживает. По его словам, даже несмотря на количество и подготовку нанятых охранников, его сыну всё равно угрожает опасность.
Кстати, ранее Лайф писал, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, лишившимся 200 миллиардов долларов. Как сообщали западные СМИ в последний день уходящего 2022 года, состояние бизнесмена резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
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