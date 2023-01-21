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21 января, 12:53

Илон Маск нанял сотню телохранителей из страха похищения

Илон Маск усилил охрану отца и нанял 100 телохранителей из-за страха похищения

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что его 76-летнего отца Эррола могут похитить. Чтобы обезопасить свою семью, предприниматель усилил меры безопасности в доме родителя и нанял около сотни телохранителей, передаёт газета Sun.

"После недавних угроз в его адрес он решил, что мне тоже нужна защита. Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые двадцать миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни," — отметил Эррол Маск.

При этом отец миллиардера признался, что сильно переживает. По его словам, даже несмотря на количество и подготовку нанятых охранников, его сыну всё равно угрожает опасность.

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Кстати, ранее Лайф писал, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, лишившимся 200 миллиардов долларов. Как сообщали западные СМИ в последний день уходящего 2022 года, состояние бизнесмена резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

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Getty Images / Michael Gonzalez

Николь Вербер

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