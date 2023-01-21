Илон Маск нанял сотню телохранителей из страха похищения

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что его 76-летнего отца Эррола могут похитить. Чтобы обезопасить свою семью, предприниматель усилил меры безопасности в доме родителя и нанял около сотни телохранителей, передаёт газета Sun.

"После недавних угроз в его адрес он решил, что мне тоже нужна защита. Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые двадцать миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни," — отметил Эррол Маск.

При этом отец миллиардера признался, что сильно переживает. По его словам, даже несмотря на количество и подготовку нанятых охранников, его сыну всё равно угрожает опасность.