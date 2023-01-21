Кандидат в президенты Чехии Бабиш получил анонимное письмо с боевым патроном и угрозами

Бывший-премьер Чехии и кандидат в президенты республики Андрей Бабиш получил анонимное послание с угрозами его семье, внутри которого находился боевой патрон. Об этом он рассказал в беседе с порталом idnes.cz.

"Сегодня утром охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором был боевой патрон и анонимное сообщение, полное оскорблений. Я немедленно связался с полицией, которая начала расследование", — сообщил политик и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.