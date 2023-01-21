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21 января, 13:01

Кандидат в президенты Чехии Бабиш получил анонимное письмо с боевым патроном и угрозами

<p>Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Бывший-премьер Чехии и кандидат в президенты республики Андрей Бабиш получил анонимное послание с угрозами его семье, внутри которого находился боевой патрон. Об этом он рассказал в беседе с порталом idnes.cz.

"Сегодня утром охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором был боевой патрон и анонимное сообщение, полное оскорблений. Я немедленно связался с полицией, которая начала расследование", — сообщил политик и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.

Ранее Лайф писал, что бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел прошли во второй тур выборов президента страны. По последним данным, лидирует Бабиш, который набирает 37,8% голосов, Павел же заручился поддержкой 32,7% избирателей. Явка, по предварительным оценкам, составила 67,1%.

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Оксана Попова

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