CT24: Во второй тур выборов президента Чехии выходят Андрей Бабиш и Петр Павел

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел прошли во второй тур выборов президента страны. Остальные шесть кандидатов, как сообщает CT24, соответствующих шансов лишились.

По последним данным, лидирует Бабиш, который набирает 37,8% голосов, Павел же заручился поддержкой 32,7% избирателей. Явка, по предварительным оценкам, составила 67,1%. Отметим, что выборы президента проходили в Чехии 13 и 14 января. Второй тур состоится через две недели.