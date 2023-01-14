CT24: Во второй тур выборов президента Чехии выходят Андрей Бабиш и Петр Павел
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел прошли во второй тур выборов президента страны. Остальные шесть кандидатов, как сообщает CT24, соответствующих шансов лишились.
По последним данным, лидирует Бабиш, который набирает 37,8% голосов, Павел же заручился поддержкой 32,7% избирателей. Явка, по предварительным оценкам, составила 67,1%. Отметим, что выборы президента проходили в Чехии 13 и 14 января. Второй тур состоится через две недели.
Ранее же Лайф сообщал, что, согласно первым подсчётам голосов, в лидеры вышел Андрей Бабиш, голоса за которого отдали 42,8% избирателей, по данным 20% бюллетеней.
ТАСС / AP / Petr David Josek / Tomas Tkacik / SOPA Images / ZUMA