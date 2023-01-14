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14 января, 14:30

Никита Михалков — о смерти Инны Чуриковой: Мир покинул гениальный человек

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказался в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой. Он назвал её незаменимым и гениальным человеком, а также вспомнил слова из Ветхого Завета.

"В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека", — написал Михалков в телеграм-канале "Бесогон".

В Госдуме назвали горькой утратой для культуры смерть актрисы Инны Чуриковой

В Госдуме назвали горькой утратой для культуры смерть актрисы Инны Чуриковой

Напомним, 14 января в возрасте 79 лет умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен" и другим. Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее Лайф писал о том, что актёр и режиссёр Никита Михалков по-прежнему остаётся в реанимации. Недавно его доставили в одну из клиник Москвы с гриппом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков

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