Никита Михалков — о смерти Инны Чуриковой: Мир покинул гениальный человек
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказался в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой. Он назвал её незаменимым и гениальным человеком, а также вспомнил слова из Ветхого Завета.
"В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека", — написал Михалков в телеграм-канале "Бесогон".
Напомним, 14 января в возрасте 79 лет умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен" и другим. Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее Лайф писал о том, что актёр и режиссёр Никита Михалков по-прежнему остаётся в реанимации. Недавно его доставили в одну из клиник Москвы с гриппом.
ТАСС / Валерий Шарифулин