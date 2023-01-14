Никита Михалков — о смерти Инны Чуриковой: Мир покинул гениальный человек

"В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека", — написал Михалков в телеграм-канале "Бесогон".