Охраннику кинотеатра в Кемерове оторвало пальцы взрывом петарды

Взрыв прогремел у кинотеатра "Юбилейный" в Кемеровской области, пострадал один человек. Фотографии со следами крови на месте происшествия появились в соцсетях.

По словам очевидца, неизвестный хотел пронести петарду в здание, но охранник кинотеатра отобрал у того опасный предмет. Отбежать на безопасное расстояние, чтобы выбросить пиротехнику, он не успел. Она сдетонировала прямо в руках у мужчины, взрывом ему оторвало два пальца, утверждают очевидцы. Охранник был экстренно госпитализирован.