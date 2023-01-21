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21 января, 13:06

Охраннику кинотеатра в Кемерове оторвало пальцы взрывом петарды

Охраннику кинотеатра "Юбилейный" в Кемерове оторвало два пальца взрывом петарды

<p>Место взрыва около кинотеатра "Юбилейный" в Кемерове. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/incident_kuzbass" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Кузбасс"</a></p>

Место взрыва около кинотеатра "Юбилейный" в Кемерове. Обложка © t.me / "Инцидент Кузбасс"

Взрыв прогремел у кинотеатра "Юбилейный" в Кемеровской области, пострадал один человек. Фотографии со следами крови на месте происшествия появились в соцсетях.

Следы крови на месте взрыва в Кемерове. Фото © t.me / "Инцидент Кузбасс"

Следы крови на месте взрыва в Кемерове. Фото © t.me / "Инцидент Кузбасс"

По словам очевидца, неизвестный хотел пронести петарду в здание, но охранник кинотеатра отобрал у того опасный предмет. Отбежать на безопасное расстояние, чтобы выбросить пиротехнику, он не успел. Она сдетонировала прямо в руках у мужчины, взрывом ему оторвало два пальца, утверждают очевидцы. Охранник был экстренно госпитализирован.

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Появилось видео с места гибели 24-летнего мужчины при взрыве на стройке в Москве

Ранее Лайф писал, что взрыв прогремел во дворе жилого дома в Цхинвале, осколками накрыло три машины. Всё случилось во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых.

Ирина Фальке

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