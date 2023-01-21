Более 30 тысяч человек вышли на акцию против правительства в Мадриде
В центре Мадрида собралось более 30 тысяч человек на антиправительственной акции протеста. Кадры с места жители публикуют в социальных сетях.
Антиправительственная акция протеста в Мадриде. Видео © Twitter / carouru2 / telemadrid
Выступающие против премьера Педро Санчеса пришли к городской мэрии с испанскими флагами и начали скандировать лозунги, призывающие его покинуть должность. К митингу даже присоединились некоторые местные оппозиционные политики.
Как заявляют организаторы, сейчас страна переживает "серьёзную ситуацию", поэтому для жителей было так важно выйти на протест "в защиту конституции" и "единой и процветающей Испании", в которой проживают "свободные и равноправные" люди.
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До этого многотысячный митинг с требованием отставки премьера Испании проходил ещё в ноябре 2022 года. Тогда, по подсчётам полиции, в акции приняло участие около тридцати тысяч человек, однако, по данным организаторов, на самом деле собралось более 80 тысяч демонстрантов.