Почему ВСУ начали массово дезертировать под Купянском с наступлением холодов Ситуация с бегством военных в украинских подразделениях отмечается не в первый раз, но с наступлением зимы она может выйти на новый уровень. 45943 45943 Обложка © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Последние новости об Украине на сегодня

26 декабря разведка НМ ЛНР получила информацию, что бойцы 14-й механизированной бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, начали массово саботировать приказы командования.

— Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, — отмечает офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Ранее подобные настроения были зафиксированы в рядах 57-й бригады ВСУ, дислоцированной в Бахмуте. Отмечалось, что участились случаи бегства с поля боя, так называемые самострелы — членовредительство солдат с целью отказа от боевых действий.

Похоже, что вирус дезертирства и саботажа поражает украинскую армию сразу на нескольких направлениях, и это может говорить о наступающем кризисе, который совпадает с наступлением холодов.

Купянск на карте

В настоящий момент на Купянском участке фронта, несмотря на общее снижение интенсивности боевых действий, продолжаются позиционные бои. Рядом с Купянском сосредоточились 40-я артиллерийская бригада и 14-я механизированная бригада ВСУ. В районе Кисловки находится печально известное нацистское подразделение ССО "Кракен". Южнее — 92-я механизированная бригада.

25 декабря сообщалось, что под удары российской артиллерии попали 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ. Тогда было уничтожено около 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. Также были поражены опорные пункты ВСУ в районе Кисловки, Табаевки и села Берестовое Харьковской области. После наступления холодов ВСУ теряют позиции под Купянском, в районе Сватова и Кременной.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Эксперты отмечают, что помимо тяжёлого положения ВСУ на данном направлении сказываются и другие факторы. Среди них — низкий уровень подготовки солдат, истощение боеприпасов, нехватка экипировки, высокий уровень заражения вирусными заболеваниями, скудное питание, плохие бытовые условия на фронте. Всё это снижает общую мотивацию солдат. В результате повторяется летняя история на Артёмовском и Авдеевском направлениях, а также под Северодонецком и Лисичанском, когда ВСУ массово дезертировали на фоне больших потерь, не видя смысла в дальнейшем наступлении и удержании позиций. И тогда тоже Киев пытался их сдерживать с помощью заградотрядов и других карательных мер.

Фото © ТАСС / АР

Все киевские подразделения роднит примерно одно: командование обещало поддержку артиллерии, но вместо этого пехоту просто кинули в самое пекло.

Одним из наиболее резонансных в этом смысле стало видео из Артёмовска. 25 декабря по Сети распространилось видео, предположительно, из Бахмута (Артёмовска), где показано, как бойцы ВСУ складывают тела погибших сослуживцев в пакетах. Один из военных комментирует ролик в том ключе, что всё это — последствия призыва главкома ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.

На самом горячем участке фронта — под Бахмутом — потери ВСУ составляют до 600–800 убитыми и ранеными ежедневно. Также украинские военные несут потери на Купянском направлении, о котором уже было сказано, и на Краснолиманском участке, где с наступлением холодов украинская армия сосредоточилась на борьбе за бытовые блага — свет и горячую воду, без которых невозможно ни одно полноценное наступление.

Что будет зимой на Украине

Наступательные возможности подразделений ВСУ сильно скованы не только технической неготовностью техники во многих районах, но и физическим отсутствием нужного транспорта. Бронетранспортёры M113, YPR-765, VAB и Kirpi из военной помощи постепенно превращаются в обузу: чинить такую технику после повреждений нечем. В украинских войсках отсутствуют необходимые для ремонта запасные части, которые США и страны НАТО почему-то не стали отправлять вместе с техникой.

Из-за дефицита техники в геометрической прогрессии увеличивается и количество убитых и раненых. "Двухсотых" на таких участках, как Кременная и Сватово, у ВСУ такое количество, что многих из них сослуживцы могут захоронить лишь на месте. Отправить родным тела убитых украинские военные тоже не могут: до командований "Севера" и "Востока" доведены строжайшие приказы не провоцировать панику среди мирного населения отправкой многочисленных трупов.

Отдельная проблема — раненые. Госпитали на передовой в Донецкой и Харьковской областях переполнены "трёхсотыми" из ВСУ. При этом должного обеспечения нет. Если высокопоставленные офицеры могут рассчитывать на лечение в тылу на западе Украины, куда их доставят на вертолётах, то рядовых чаще всего оперируют прямо в боевых условиях, причём приоритет отдаётся иностранцам. Давно не новость, что Киев гораздо бережнее относится к иностранным наёмникам, чем к своим солдатам.

И во всём этом не наблюдается никаких перспектив — ни в плане наступления, ни в плане элементарного выживания. Зима 2022/2023 ожидается холодной, температура будет достигать минус 20–25 °C. И чем крепче будут морозы, тем тяжелее будет развиваться ситуация. Похоже, что остатки 14-й механизированной бригады ВСУ хорошо это осознают.

Что происходит сейчас на Украине

Судя по тому, что происходит с украинской армией возле Кременной, Киев не делает выводов из наступления холодов. В настоящий момент власти бросают все силы на Бахмут, что тоже никаких результатов, кроме потерь и обескровливания армии, не приносит. Остальные же направления, похоже, брошены на произвол судьбы. Вместо медицинского обеспечения, артиллерийской поддержки, поставок боеприпасов в ход идут карательные меры.

Не нужно обладать большими аналитическими способностями, чтобы понять, что всё это делается Киевом от отчаяния, из-за страха в скором времени потерять зону контроля.

А ведь Купянск — это только одна из многих точек на карте, где ситуация складывается не в пользу Киева и ВСУ. Это отражает общую картину на фронте. Эйфория украинской армии прошла с наступлением холодов. И если тактические и стратегические потери в летний период вгоняли украинских военных в ступор, сейчас у них, как и у руководства Украины, может наступить последняя стадия принятия неизбежного.

Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov Когда ВСУ сдадут Купянск? 0 До Нового года Сразу после Нового года До весны

Авторы Сергей Андреев