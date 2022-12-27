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Почему ВСУ начали массово дезертировать под Купянском с наступлением холодов

Ситуация с бегством военных в украинских подразделениях отмечается не в первый раз, но с наступлением зимы она может выйти на новый уровень.

Опубликовано 26 декабря 2022, 23:40
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Обложка © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Обложка © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Последние новости об Украине на сегодня

26 декабря разведка НМ ЛНР получила информацию, что бойцы 14-й механизированной бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, начали массово саботировать приказы командования.

— Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, — отмечает офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Ранее подобные настроения были зафиксированы в рядах 57-й бригады ВСУ, дислоцированной в Бахмуте. Отмечалось, что участились случаи бегства с поля боя, так называемые самострелы — членовредительство солдат с целью отказа от боевых действий.

Похоже, что вирус дезертирства и саботажа поражает украинскую армию сразу на нескольких направлениях, и это может говорить о наступающем кризисе, который совпадает с наступлением холодов.

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Купянск на карте

В настоящий момент на Купянском участке фронта, несмотря на общее снижение интенсивности боевых действий, продолжаются позиционные бои. Рядом с Купянском сосредоточились 40-я артиллерийская бригада и 14-я механизированная бригада ВСУ. В районе Кисловки находится печально известное нацистское подразделение ССО "Кракен". Южнее — 92-я механизированная бригада.

25 декабря сообщалось, что под удары российской артиллерии попали 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ. Тогда было уничтожено около 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. Также были поражены опорные пункты ВСУ в районе Кисловки, Табаевки и села Берестовое Харьковской области. После наступления холодов ВСУ теряют позиции под Купянском, в районе Сватова и Кременной.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Эксперты отмечают, что помимо тяжёлого положения ВСУ на данном направлении сказываются и другие факторы. Среди них — низкий уровень подготовки солдат, истощение боеприпасов, нехватка экипировки, высокий уровень заражения вирусными заболеваниями, скудное питание, плохие бытовые условия на фронте. Всё это снижает общую мотивацию солдат. В результате повторяется летняя история на Артёмовском и Авдеевском направлениях, а также под Северодонецком и Лисичанском, когда ВСУ массово дезертировали на фоне больших потерь, не видя смысла в дальнейшем наступлении и удержании позиций. И тогда тоже Киев пытался их сдерживать с помощью заградотрядов и других карательных мер.

Фото © ТАСС / АР

Фото © ТАСС / АР

Все киевские подразделения роднит примерно одно: командование обещало поддержку артиллерии, но вместо этого пехоту просто кинули в самое пекло.

Одним из наиболее резонансных в этом смысле стало видео из Артёмовска. 25 декабря по Сети распространилось видео, предположительно, из Бахмута (Артёмовска), где показано, как бойцы ВСУ складывают тела погибших сослуживцев в пакетах. Один из военных комментирует ролик в том ключе, что всё это — последствия призыва главкома ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.

На самом горячем участке фронта — под Бахмутом — потери ВСУ составляют до 600–800 убитыми и ранеными ежедневно. Также украинские военные несут потери на Купянском направлении, о котором уже было сказано, и на Краснолиманском участке, где с наступлением холодов украинская армия сосредоточилась на борьбе за бытовые блага — свет и горячую воду, без которых невозможно ни одно полноценное наступление.

Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой
Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой

Что будет зимой на Украине

Наступательные возможности подразделений ВСУ сильно скованы не только технической неготовностью техники во многих районах, но и физическим отсутствием нужного транспорта. Бронетранспортёры M113, YPR-765, VAB и Kirpi из военной помощи постепенно превращаются в обузу: чинить такую технику после повреждений нечем. В украинских войсках отсутствуют необходимые для ремонта запасные части, которые США и страны НАТО почему-то не стали отправлять вместе с техникой.

Из-за дефицита техники в геометрической прогрессии увеличивается и количество убитых и раненых. "Двухсотых" на таких участках, как Кременная и Сватово, у ВСУ такое количество, что многих из них сослуживцы могут захоронить лишь на месте. Отправить родным тела убитых украинские военные тоже не могут: до командований "Севера" и "Востока" доведены строжайшие приказы не провоцировать панику среди мирного населения отправкой многочисленных трупов.

Отдельная проблема — раненые. Госпитали на передовой в Донецкой и Харьковской областях переполнены "трёхсотыми" из ВСУ. При этом должного обеспечения нет. Если высокопоставленные офицеры могут рассчитывать на лечение в тылу на западе Украины, куда их доставят на вертолётах, то рядовых чаще всего оперируют прямо в боевых условиях, причём приоритет отдаётся иностранцам. Давно не новость, что Киев гораздо бережнее относится к иностранным наёмникам, чем к своим солдатам.

И во всём этом не наблюдается никаких перспектив — ни в плане наступления, ни в плане элементарного выживания. Зима 2022/2023 ожидается холодной, температура будет достигать минус 20–25 °C. И чем крепче будут морозы, тем тяжелее будет развиваться ситуация. Похоже, что остатки 14-й механизированной бригады ВСУ хорошо это осознают.

Что происходит сейчас на Украине

Судя по тому, что происходит с украинской армией возле Кременной, Киев не делает выводов из наступления холодов. В настоящий момент власти бросают все силы на Бахмут, что тоже никаких результатов, кроме потерь и обескровливания армии, не приносит. Остальные же направления, похоже, брошены на произвол судьбы. Вместо медицинского обеспечения, артиллерийской поддержки, поставок боеприпасов в ход идут карательные меры.

Не нужно обладать большими аналитическими способностями, чтобы понять, что всё это делается Киевом от отчаяния, из-за страха в скором времени потерять зону контроля.

А ведь Купянск — это только одна из многих точек на карте, где ситуация складывается не в пользу Киева и ВСУ. Это отражает общую картину на фронте. Эйфория украинской армии прошла с наступлением холодов. И если тактические и стратегические потери в летний период вгоняли украинских военных в ступор, сейчас у них, как и у руководства Украины, может наступить последняя стадия принятия неизбежного.

Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время
Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время
https://static.life.ru/publications/2022/12/26/1196876681266.2576.jpeg

Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Когда ВСУ сдадут Купянск?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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