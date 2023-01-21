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21 января, 13:36
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Поляки вышли на акцию с плакатами на русском и потребовали не вмешиваться в события на Украине

В Варшаве начался митинг против вовлечения Польши в боевые действия на Украине

Польская патриотическая организация "Соотечественники – Камрады" организовала в Варшаве митинг против участия страны в боевых действиях на Украине.

Сотни жителей с польскими флагами и плакатами выдвинулись к Колонне Зигмунда. На постерах написано "Кто хочет польской крови, пошёл вон!" и "Польша выбирает мир!". Некоторые демонстранты принесли плакаты с надписями на русском. Члены организации "Соотечественники – Камрады" пожаловались на то, что "польскоязычные политики и СМИ стучатся в головы и сердца поляков" с пропагандой о втягивании Варшавы в события на Украине.

"В Польше должен царить мир!" — скандируют протестующие. Поляки также заявили, что тех, кто подталкивает их к участию в украинском конфликте, нужно привлечь к ответственности.

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Также в эту субботу более 30 тысяч человек вышли на акцию против правительства в Мадриде. Выступающие пришли к городской мэрии с испанскими флагами и начали скандировать лозунги, призывающие премьера Педро Санчеса покинуть должность.

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Ирина Фальке

Комментарий

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Ирина Виноградова (Лагода)21 января, 14:08

Хоть бы правительство Польши к народу прислушалось. Ведь кто-то должен подумать и прекратить шествие США, расположенного на другом континенте , по странам нашей Евразии? США все страны под себя подминают, как танк, и всем от этого плохо. Плохо Ираку, Ливии, Сирии, Афганистану ,Украине, России и всей Европе. Ещё и третью мировую замутят. А Европе это надо?

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