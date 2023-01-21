Поляки вышли на акцию с плакатами на русском и потребовали не вмешиваться в события на Украине

Польская патриотическая организация "Соотечественники – Камрады" организовала в Варшаве митинг против участия страны в боевых действиях на Украине.

Сотни жителей с польскими флагами и плакатами выдвинулись к Колонне Зигмунда. На постерах написано "Кто хочет польской крови, пошёл вон!" и "Польша выбирает мир!". Некоторые демонстранты принесли плакаты с надписями на русском. Члены организации "Соотечественники – Камрады" пожаловались на то, что "польскоязычные политики и СМИ стучатся в головы и сердца поляков" с пропагандой о втягивании Варшавы в события на Украине.

"В Польше должен царить мир!" — скандируют протестующие. Поляки также заявили, что тех, кто подталкивает их к участию в украинском конфликте, нужно привлечь к ответственности.