Рабочий разбился насмерть при падении с шестого этажа на стройке в Москве
На строительной площадке в Москве умер рабочий, упавший с высоты шестого этажа
На строительной площадке в Москве умер рабочий, упавший с высоты шестого этажа. Работу правоохранителей на месте трагедии координирует заместитель Савёловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
Лайф уже писал о подобной трагедии. В декабре пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа многоквартирного дома на западе столице, её госпитализировали.