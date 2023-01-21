Рабочий разбился насмерть при падении с шестого этажа на стройке в Москве

На строительной площадке в Москве умер рабочий, упавший с высоты шестого этажа. Работу правоохранителей на месте трагедии координирует заместитель Савёловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Место гибели рабочего на стройке в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.