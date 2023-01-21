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21 января, 13:28
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Рабочий разбился насмерть при падении с шестого этажа на стройке в Москве

На строительной площадке в Москве умер рабочий, упавший с высоты шестого этажа

<p>Место гибели рабочего на стройке в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/1423?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Прокуратура Москвы</p>

Место гибели рабочего на стройке в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На строительной площадке в Москве умер рабочий, упавший с высоты шестого этажа. Работу правоохранителей на месте трагедии координирует заместитель Савёловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Место гибели рабочего на стройке в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

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Лайф уже писал о подобной трагедии. В декабре пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа многоквартирного дома на западе столице, её госпитализировали.

Матвей Константинов

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