В Новосибирске девушка-подросток упала с крыши на 17-летнего парня, оба погибли

В Новосибирске 16-летняя девушка упала с крыши семиэтажного дома на идущего мимо 17-летнего парня, оба погибли. В пресс-службе Министерства здравоохранения области сообщили, что трагедия произошла вечером 20 января у дома номер 21 по улице Орджоникидзе.

Девушка погибла на месте, а прохожий позже скончался в больнице. Как пишет издание "Сиб.фм", за день до трагедии она жаловалась на парня. Молодой человек её игнорировал уже три недели и не отвечал на сообщения. Подруги говорили, что она была замкнутым человеком и "её сложно было кому-то понять".