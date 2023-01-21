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21 января, 13:56
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В Новосибирске девушка-подросток упала с крыши на 17-летнего парня, оба погибли

<p>Место трагедии в Новосибирске. Обложка © <a href="https://vk.com/act54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / АСТ-54</p>

Место трагедии в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54

В Новосибирске 16-летняя девушка упала с крыши семиэтажного дома на идущего мимо 17-летнего парня, оба погибли. В пресс-службе Министерства здравоохранения области сообщили, что трагедия произошла вечером 20 января у дома номер 21 по улице Орджоникидзе.

Девушка погибла на месте, а прохожий позже скончался в больнице. Как пишет издание "Сиб.фм", за день до трагедии она жаловалась на парня. Молодой человек её игнорировал уже три недели и не отвечал на сообщения. Подруги говорили, что она была замкнутым человеком и "её сложно было кому-то понять".

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Матвей Константинов

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