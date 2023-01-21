Батарея С-300 отработала отражение атак с воздуха на важные военные объекты в Подмосковье
МО РФ: Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье
В Московской области прошла тренировка с привлечением ЗРК С-300 по отражению воздушных атак противника на важные военные и административные объекты. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", — указано в тексте.
Во время движения в район боевого дежурства российские военнослужащие отразили условное нападение вражеских диверсантов на колонну техники. В оборонном ведомстве уточнили, что при обнаружении цели, которая имитировала летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики сделали ответные электронные пуски. В тренировке приняли участие более 150 военных и свыше 30 единиц боевой техники.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне столицы заступил новый дивизион зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Системы также будут контролировать небо над Центральным промышленным районом России.
ТАСС / Владимир Зинин