Батарея С-300 отработала отражение атак с воздуха на важные военные объекты в Подмосковье

В Московской области прошла тренировка с привлечением ЗРК С-300 по отражению воздушных атак противника на важные военные и административные объекты. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", — указано в тексте.

Во время движения в район боевого дежурства российские военнослужащие отразили условное нападение вражеских диверсантов на колонну техники. В оборонном ведомстве уточнили, что при обнаружении цели, которая имитировала летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики сделали ответные электронные пуски. В тренировке приняли участие более 150 военных и свыше 30 единиц боевой техники.