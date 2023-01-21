Додон счёл опасными заявления Санду об отказе Молдавии от нейтралитета ради НАТО
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными заявления нынешней главы государства Майи Санду об отказе от нейтралитета ради вступления в НАТО. По его словам, она действует против интересов молдаван.
"Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО вопреки прописанному в конституции нейтралитету... Она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы", — написал он в телеграм-канале.
Экс-президент добавил, что многочисленные опросы показывают желание граждан сохранить нейтралитет и они "никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России".
Напомним, в недавнем интервью газете Politico Майя Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. По её словам, на данный момент страна пока только "обдумывает свой следующий шаг" в этом направлении.
ТАСС / Вениамин Демидецкий