Новые поставки западного оружия на Украину могут спровоцировать глобальный конфликт, их нужно прекратить, пока не поздно, заявил болгарский лидер Румен Радев. Его комментарий приводит пресс-служба президента страны.

"Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия [Киеву] означает, что мы "гасим" пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше", — сказал политик в эфире Darik Radio.

Радев добавил, что военная помощь Украине означает "согласие с той позицией, что конфликт должен вестись до полного поражения одной стороны". Именно это "неминуемо и постепенно вовлекает Болгарию в глобальный конфликт и возможность ядерного самоуничтожения". Политик подчеркнул, что страна не должна поддерживать украинский кризис оружием.

"Моя обязанность как президента — думать и быть солидарным с большинством болгар. Сегодня не хватает оружия, но, если в один момент нам не будет хватать людей, что тогда мы будем делать?" — заметил Радев.

Военный конфликт, по словам главы Болгарии, только ожесточается и расширяется, что ведёт к истощению и глобальной экономической катастрофе. И её первые отголоски уже ощущают на себе граждане Европы.