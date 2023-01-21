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21 января, 14:56
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В Вене прошёл митинг за отмену антироссийских санкций

<p>Митинг в поддержку отмены антироссийских санкций в Вене. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/msulzbacher" target="_blank" rel="noopener noreferrer">msulzbacher</a></p>

Митинг в поддержку отмены антироссийских санкций в Вене. Фото © Twitter / msulzbacher

Жители Вены вышли на улицы, выступая за отмену антироссийских санкций и сохранение нейтралитета Австрии. Кадры с места появились в соцсетях.

В руках они держали российские и австрийские флаги, а также плакаты с текстом "Верните миллиардные сверхдоходы нам" и "За нейтралитет". Люди также выступили за снижение цен на электричество и газ. По словам участников митинга, дело не в том, что Россия не желает продавать голубое топливо и сырьё из-за санкций Евросоюза. Они считают, что действия стран ЕС негативно влияют на положение дел в мире, приводя к росту инфляции и удорожанию жизни.

"Нас вынуждают вместо дешёвого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США, который к тому же значительно более вреден для экологии", — заявили митингующие.

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Стоит отметить, что это уже не первый митинг, проходящий в Вене. В конце прошлого года несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей изменить решение о введении антироссийских санкций. Митингующие выражали недовольство ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев.

Николь Вербер

Комментарий

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Евгений Бураков21 января, 16:10

Да живите вы там спокойно:))

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