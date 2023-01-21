В Вене прошёл митинг за отмену антироссийских санкций

Жители Вены вышли на улицы, выступая за отмену антироссийских санкций и сохранение нейтралитета Австрии. Кадры с места появились в соцсетях.

В руках они держали российские и австрийские флаги, а также плакаты с текстом "Верните миллиардные сверхдоходы нам" и "За нейтралитет". Люди также выступили за снижение цен на электричество и газ. По словам участников митинга, дело не в том, что Россия не желает продавать голубое топливо и сырьё из-за санкций Евросоюза. Они считают, что действия стран ЕС негативно влияют на положение дел в мире, приводя к росту инфляции и удорожанию жизни.

"Нас вынуждают вместо дешёвого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США, который к тому же значительно более вреден для экологии", — заявили митингующие.