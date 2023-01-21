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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 15:10
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Ожесточённые бои идут между российскими морпехами и ВСУ в районе Гуляйполя

Рогов: В районе Гуляйполя активизировались боестолкновения между войсками России и ВСУ

В районе города Гуляйполе Запорожской области идут ожесточённые боестолкновения между российскими военными и подразделениями ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. В атаку идут морпехи Тихоокеанского флота. Дай бог, ждём хороших новостей. Работаем, братья!" написал он в телеграм-канале.

Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта
Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта

Ранее Владимир Рогов сообщал, что ВСУ срочно стягивают свои резервы в Запорожскую область. По его словам, украинские бойцы собираются открыть огонь из тяжёлой артиллерии и РСЗО.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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