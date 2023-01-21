Ожесточённые бои идут между российскими морпехами и ВСУ в районе Гуляйполя

В районе города Гуляйполе Запорожской области идут ожесточённые боестолкновения между российскими военными и подразделениями ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. В атаку идут морпехи Тихоокеанского флота. Дай бог, ждём хороших новостей. Работаем, братья!" — написал он в телеграм-канале.