Ожесточённые бои идут между российскими морпехами и ВСУ в районе Гуляйполя
Рогов: В районе Гуляйполя активизировались боестолкновения между войсками России и ВСУ
В районе города Гуляйполе Запорожской области идут ожесточённые боестолкновения между российскими военными и подразделениями ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. В атаку идут морпехи Тихоокеанского флота. Дай бог, ждём хороших новостей. Работаем, братья!" — написал он в телеграм-канале.
Ранее Владимир Рогов сообщал, что ВСУ срочно стягивают свои резервы в Запорожскую область. По его словам, украинские бойцы собираются открыть огонь из тяжёлой артиллерии и РСЗО.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ